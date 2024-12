Gli affitti in centro: "Fino a 10mila euro al mese per le grandi catene. La burocrazia un ostacolo"

Ivano Venturini, presidente Fimaa (Federazione Italiana Italiana Mediatori Agenti d’Affari) a derente a Confcommercio Ravenna: che 2024 è stato per il mercato immobiliare?

"L’anno è andato bene. Grazie a provvedimenti come il 110% e incentivi vari le vendite degli immobili sono cresciute. Identico trend per chi acquista case per affittarle: per la locazione c’è una richiesta esponenziale".

Il mattone si conferma bene rifugio?

"Assolutamente sì, mentre sono calate le domande di acquisto di commerciale, cioè di negozi. Ci sono parecchi cartelli ’affittasi’ esposti in diverse vetrine cittadine: una cosa impensabile fino a qualche anno fa".

Come lo spiega?

"Il commercio fa fatica per tanti motivi. Se pensiamo all’abbigliamento, soffre la concorrenza dell’online".

A proposito di affitti di negozi, sono in aumento?

"No, sono stabili. Consideri che, a parte le grandi catene, a Ravenna la maggior parte dei negozi è tra i 50 e i 70 metri quadrati".

Quale è l’affitto medio per attività commerciali di queste dimensioni?

"Si va dai 1.700 ai 2.500 euro, poi certamente c’è anche chi arriva a 3-4mila".

Si racconta di picchi di 10mila euro al mese.

"Sì, confermo, ma si tratta dei grandi marchi, che in città saranno 4-5. Loro sì possono permettersi di pagare una cifra simile in centro".

C’è una via che secondo lei è più in soffrenza di altre?

"In centro abbiamo, sintetizzando, via Cairoli, Matteotti, Cavour e Diaz. Ecco, via Diaz è quella che soffre di più".

Quali sono le previsioni per il 2025?

"Sono buone. Ci aspettiamo una sostanziale stabilità. Dovrebbe esserci una leggere crescita dei prezzi".

La burocrazia è un problema?

"Sì. Posso citare casi concreti di ’fatiche rigenerative’, cioè di immobili da rigenerare, senza costruire cioè ex-novo, rallentati dagli enti competenti, siano essi Comune o Soprintendenza. In un caso concreto di immobile del centro da ristrutturare, che ho seguito, per avere la liberatoria per eseguire il primo intervento abbiamo dovuto aspettare due anni".

Che impatto ha avuto l’alluvione sulle compravendite immobiliari?

"Ha pesato nelle zone alluvionate. Ci vorranno degli anni prima che qualcuno si faccia avanti per acquistare una casa lì".

La costa brilla come sempre?

"Cito un caso di questi giorni: a Marina di Ravenna sono stati venduti tre appartamenti e non hanno nemmeno iniziato a costruire".

Luca Bertaccini