Gli agenti all’ex silos Granari. Denunciate due persone

Personale della polizia locale di Ravenna è intervenuto, nei giorni scorsi, presso lo stabilimento in stato di abbandono “Ex Silos Granari del Candiano”, in via Manfredi, accertando l’occupazione abusiva del medesimo da parte di più soggetti (una coppia, a conti fatti).

Nello specifico, come spiega la polizia locale in una nota, gli agenti hanno rintracciato, all’interno dell’area, due persone. Si tratta di una donna di nazionalità italiana, e di un uomo di origini gambiane, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati denunciati in concorso, per occupazione ed invasione di terreni, ed allontanati dagli agenti.

Una più approfondita ispezione, all’interno dell’immobile, ha permesso di rinvenire e recuperare un motociclo, risultato oggetto di furto, sottratto al proprietario appena dieci giorni prima, che è stato immediatamente restituito dai rappresentanti delle forze dell’ordine al legittimo proprietario.