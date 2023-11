Gli agenti marittimi nelle scuole

"L’agente marittimo chi è costui?". Perché i giovani conoscano una delle tante attività che si svolgono al porto di Ravenna, l’associazione degli agenti marittimi raccomandatari organizza una serie di incontri con gli studenti delle scuole medie superiori. Il presidente, capitano Carlo Cordone, ha iniziato ieri all’istituto tecnico commerciale ‘Ginanni’ di Ravenna con i ragazzi che potranno scegliere di frequentare nel triennio il corso dedicato alle professioni portuali. La ’lezione’ si ripeterà il 30 novembre, sempre al Ginanni, e proseguirà in altre scuole superiori e all’Università. Perché al porto si può trovare lavoro, e anche un lavoro gratificante.

Innanzitutto, un chiarimento sui ruoli. Per entrare in un porto, la nave deve avere un agente marittimo che la rappresenta e gli viene affidata per provvedere a tutto ciò che le occorre, dalle pratiche amministrative alle autorizzazioni e al pagamento delle spese portuali per conto dell’armatore, dai rifornimenti alle provviste, assiste il comandante anche nelle operazioni di imbarco e sbarco della merce e l’equipaggio. Per svolgere questa attività è necessario lavorare in un’agenzia marittima almeno per un paio d’anni, quindi va superato un esame che si tiene alla Camera di commercio e richiede anche la conoscenza delle lingua inglese. Chi lo supera, viene iscritto all’albo degli agenti marittimi raccomandatari. Cordone è uno dei titolari di agenzia che ha assunto giovani diplomati dell’istituto Ginanni. "È un lavoro bello – dice - non ripetitivo, che ti fa sentire parte del mondo, l’armatore può essere cinese, il noleggiatore coreano, le polizze assicurative essere state emesse in Inghilterra, tanto per fare qualche esempio". La professionalità è fondamentale, perché tutto si gioca sul tempo, l’agente marittimo deve prevenire le difficoltà e risolvere velocemente eventuali situazioni connesse con l’approdo della nave dando la massima assistenza al comandante "che non può conoscere la legislazione di tutti i porti del mondo". "La nave ha un costo giornaliero elevato – spiega Cordone – parliamo di cifre che vanno da 50 a 60mila dollari al giorno. È evidente che l’approdo deve avvenire senza intoppi". E conclude con lo slogan coniato dall’associazione: "La nave siamo noi".

Maria Vittoria Venturelli