Gli agricoltori: "Chiarimenti sulle aree allagabili

Il tema delle aree allagabili continua a essere gravato di interrogativi: "mancano certezze, manca una legislazione, mancano i fondi", fa notare il presidente di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini. Gli agricoltori hanno già avuto un incontro a novembre con le istituzioni, dal quale sono però emerse più domande che risposte. Le aree allagabili sono quelle porzioni di territorio più prossime ai fiumi, nelle quali dare sfogo alle acque in occasione di piene, per evitare che si verifichino inondazioni nelle parti invece urbanizzate. La loro presenza è più che mai fondamentale proprio nell’arco di tempo che si sta attraversando oggi, quello insomma precedente l’entrata in funzione delle casse d’espansione – quelle sul Senio, pronte ma che ancora devono essere collegate al corso del fiume, e quelle invece su Lamone e Marzeno, tutte da progettare. "Abbiamo molti quesiti sul tema, il primo dei quali è: che cos’è un’area allagabile? Come dobbiamo immaginarcela? – prosegue Zampini –. Spiego: molti agricoltori che hanno terreni all’interno di un’area cosiddetta allagabile ci domandano come debbano comportarsi. In quei punti sorgono talvolta frutteti che hanno alle spalle investimenti da centinaia di migliaia di euro, con tanto di impianti di irrigazione e antigrandine: quei campi hanno un futuro? Di quanto il loro valore finirà oggetto di svalutazione? E in quel caso, che ne sarà dei mutui sottoscritti per acquistare quei terreni? Ma soprattutto: nel caso debbano essere allagati, i risarcimenti saranno puntuali, oppure ci si dovrà nuovamente affidare a perizie e piattaforme, con il rischio di essere risarciti dopo anni? Perché il quel caso per i coltivatori programmare investimenti diventerebbe impossibile. Va definito un meccanismo di indennizzo dedicato: cosa si propone agli agricoltori di fronte a questa ipotesi? Con quali tempi?". Il messaggio è chiaro: le aree allagabili per essere definite non possono attendere la messa in sicurezza del territorio, essendo loro stesse parte del meccanismo.

D’altra parte, le zone allagabili sono talmente vaste che immaginare di lasciarle vuote significherebbe un disastro a livello di produzione agricola, con tutto quel che ne consegue. Gli agricoltori chiedono insomma che ad ogni allagamento seguano ristori puntuali: perché questo sia possibile occorre probabilmente un fondo dal quale si possano attingere risorse ad ogni evento calamitoso. Fra i coltivatori c’è grande preoccupazione anche per il futuro degli argini: dopo le alluvioni di maggio alcuni non sono stati ricostruiti. "E anche sotto quel punto di vista ci devono spiegare cosa si intende fare – conclude Zampini –: con argini come quelli di cui è disseminato il territorio in alcuni punti, molti campi finirebbero allagati anche dinanzi a piogge di normale intensità".

Filippo Donati