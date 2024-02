Gli agricoltori faentini in marcia per protesta

"La nostra fine, la vostra fame": sono tanti gli slogan che hanno accompagnato il viaggio della decina di trattori partiti ieri mattina da Faenza in direzione del presidio di agricoltori formatosi al casello di Castel San Pietro, raggiunto da altri coltivatori manfredi già nelle ore precedenti. Fra questi c’è Fabiano Mazzotti, produttore nelle campagne di Prada: nei suoi dodici ettari di terreno crescono vigneti e frutteti.

"Nettarine che ormai vendo a 40 o 50 centesimi al chilogrammo – spiega –. Perché il consumatore le paga invece anche quattro o cinque euro al chilo? Eppure la filiera conta un passaggio solo dalle strutture cui noi conferiamo fino alla grande distribuzioni: come mai rincari simili?".

Insieme ai colleghi Fabiano Mazzotti ha trascorso la notte al presidio, dove è intenzionato a rimanere a oltranza: gli agricoltori si sono organizzati con tende, roulotte, container. Sono 400, accompagnati da circa 300 trattori: nelle prossime ore ne arriveranno altri; non è escluso che possano decidere di muoversi tutti insieme sulle strade che portano a Bologna.

Mazzotti, fra poco 57enne, ha attraversato durante la sua vita lavorativa le annate in cui le nettarine romagnole erano presenti sulle tavole di quasi ogni italiano, con tutto quel che questo comportava per le tasche degli agricoltori.

Un’età dell’oro oggi lontana anni luce: "Un giovane agricoltore non può neppure immaginare quanto il settore sia sprofondato in appena pochi decenni. Vediamo tante facce giovani fra chi protesta; per quei ragazzi non c’è margine di guadagno, non c’è futuro. E ora se ne sono accorti".

Il crollo dei prezzi ai produttori si è accompagnato alla crisi climatica che ha sferzato i campi con alluvioni, grandinate e gelate – "e a questo proposito le temperature miti di questi giorni ci fanno temere il peggio, per l’ennesima annata consecutiva, in fatto di fioriture anticipate" – e da nuove regole dinanzi a cui i coltivatori si sentono con le spalle al muro: "non possono obbligarci a lasciare il 4% di terreno incolto, o toglierci l’accesso ad alcuni fitofarmaci senza presentarci delle alternative".

Le richieste degli agricoltori sono molte, ma, assicurano loro, non stanno chiedendo la luna: "molti possono pensare che quella quota del 30% del bilancio dell’Ue destinato all’agricoltura corrisponda a una cifra enorme. In realtà non sanno che quello dell’Ue è un bilancio magrissimo. Quei contributi prima di arrivare a noi agricoltori si perdono per strada: ci arrivano le briciole".

E continuano: Non chiediamo soldi a pioggia: ci bastano delle regole certe, meno burocrazia e meno incertezze davanti agli eventi meteorologici così estremi".

Filippo Donati