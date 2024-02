Gli aiuti dalla sagra dopo il disastro: "Per 11 famiglie con case allagate"

"Nonostante la situazione molto delicata del nostro territorio e le perplessità riguardo il cambio di data dell’evento per via dell’alluvione che ci ha colpiti a maggio, il lavoro dei nostri volontari ha portato buoni risultati". Così Loris Valenti, presidente dell’associazione ‘Sagra Lavezzolese’, traccia un bilancio della ‘Sagra della Porchetta e del Tortellino di Lavezzola’, tradizionale evento che dall’ormai lontano 1982 sostiene l’Istituto Oncologico Romagnolo nelle sue attività di ricerca, prevenzione e assistenza ai pazienti. Una manifestazione la cui 40esima edizione, originariamente in programma dal 19 al 21 maggio dello scorso anno, si è svolta un centinaio di giorni dopo (dall’1 al 3 settembre), richiamando come sempre un numero elevato di visitatori provenienti non solo dalla nostra provincia, ma anche da quella limitrofa di Ferrara nonché dalla bassa bolognese. "È stata dura – osserva Valenti – riorganizzare il tutto in pochissimo tempo, ma ne è valsa la pena, visto che alla fine il pubblico ci ha come sempre premiato con la propria affluenza, facendo sì che potessimo ancora una volta dare un contributo alla comunità grazie alle donazioni, il cui importo complessivo è stato pari a circa 12mila euro. Oltre a confermare il nostro impegno per lo Ior, finalità principale della nostra associazione che da 40 anni si spende per questo, abbiamo pure contribuito alla realizzazione di alcuni progetti delle scuole del nostro paese, come le borse di studio per gli studenti delle scuole primaria e secondaria e il progetto di gioco-musico-danza della scuola dell’infanzia di Lavezzola".

Non solo, ma l’associazione ‘Sagra Lavezzolese’ ha sentito il dovere di dare un piccolo contributo economico alle famiglie alluvionate di Frascata e di una piccola parte del territorio lavezzolese. "Sono 11 – conclude il presidente – le famiglie che hanno ricevuto da parte nostra un piccolo contributo di sostegno alle grandi spese che hanno dovuto e tuttora stanno affrontando per la ricostruzione delle loro case. Teniamo molto alla nostra comunità e cerchiamo sempre di dare il massimo al fine di poter regalare, durante i giorni di festa, momenti di divertimento e condivisione, ma sopratutto facendo azioni concrete. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i volontari che hanno reso possibile tutto questo".

La 41esima edizione della Sagra, in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio, sarà come sempre all’insegna di spettacoli, cultura, eventi sportivi e naturalmente della buona cucina. Non mancherà un’anteprima, giovedì 16, con una serata dedicata agli hamburger.

lu.sca.