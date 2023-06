Gli aiuti della comunità Sikh "Fondi e sostegno a Lugo"

Come fecero i loro connazionali all’epoca della seconda guerra mondiale, gli indiani della comunità Sikh sono venuti in aiuto della città di Lugo in occasione dell’alluvione. Nel 1945 buona parte dell’ottantina di soldati dell’8th Indian Division caduti, nel passaggio del fronte per liberare la città, apparteneva a quella religione. "Carne da macello" all’epoca, come ricorda oggi Mr. Satnam Singh, referente della comunità di Novellara, punto di riferimento dell’Unione Sikh italiana. Il legame con il territorio, nonostante le premesse del passato, non si è mai allentato. Così, sapendo delle difficoltà causate dall’alluvione, i membri della comunità si sono offerti di aiutare la città. "Attraverso la Protezione civile di Novellara, con la quale collabora una buona parte dei nostri membri, abbiamo organizzato una spedizione di cibo rivolta alla città e a chi ne aveva bisogno – spiega Mr. Singh –. Il tempio di Novellara non opera soltanto come luogo religioso. Funziona anche come servizio sociale e, proprio in quella veste, si è attivato per raccogliere il cibo spedito a Lugo, nella zona di Forlì e in alcune località più piccole, come Sarsina, dove stiamo aiutando un agricoltore che subito un danno davvero importante". Attraverso la rete nazionale delle comunità Sikh, è stato lanciato un appello, affinchè ognuna di loro possa partecipare alla raccolta fondi che, al termine, andranno probabilmente alla Regione per i progetti legati alla ripresa post alluvione.

"Abbiamo diffuso la richiesta di aiuto e ogni comunità sta partecipando – sottolinea –. Quest’anno abbiamo deciso di non organizzare cerimonie di commemorazione per devolvere quanto avremmo speso alle zone alluvionate". Questo vale anche per il progetto, in cantiere da tempo, di realizzare, a Lugo, una lapide che ricordi il sacrificio di quanti sono morti in battaglia per liberare la città. "Ne avevamo parlato tempo fa con il sindaco poi la cosa si è fermata – conclude Mr. Singh –. Realizzeremo il progetto in futuro. Ora è più importante dare aiuto. Le cerimonie o altre iniziative simili, si possono organizzare anche l’anno prossimo". L’aiuto alla città è stato facilitato anche dal legame di amicizia che la comunità ha instaurato con lo storico locale Enio Iezzi, amico di vecchia data che ha inviato al sindaco una mail raccontando della disponibilità degli indiani. "Unico loro cruccio – ricorda Iezzi – era che, essendo dei semplici civili e non della Protezione civile, non sapevano come e se potevano operare".

m.s.