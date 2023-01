Gli aiuti statali post pandemia andavano gestiti meglio

Forse gli aiuti statali alle imprese del post pandemia potevano essere organizzati meglio. In alcuni settori sono arrivati ‘a pioggia’, senza tenere conto che le situazioni erano diverse l’una dall’altra, in altri casi sono arrivati indistintamente, anche a categorie che avevano sofferto molto meno rispetto ad altre. C’è chi è stato penalizzato più di altri, costretto a maggiori restrizioni, e non ha ricevuto forse aiuti proporzionati.

In ogni modo l’episodio a cui lei fa riferimento non c’entra con la capacità di un Governo di erogare o meno aiuti in maniera corretta ed efficace, perché di fronte alla disonestà c’è poco da fare. La persona in questione ha simulato una situazione di difficoltà inesistente, o meglio, ha preferito tenere per sé denaro destinato a dipendenti e fornitori. Aveva infatti ottenuto un finanziamento agevolato da 25mila euro con garanzia gratuita rilasciato dal fondo centrale per le piccole e medie imprese. Di questa vicenda colpisce anche la disinvoltura con cui l’uomo ha utilizzato il denaro. Ha infatti tenuto nel conto aziendale la somma per qualche tempo, per poi trasferirla nel conto personale. Quindi ha acquistato il cavallo. Al di là della questione etica, perché ci vuole del coraggio a dedicarsi a questo tipo di ‘shopping’ mentre attorno ci sono attività che falliscono, ma davvero questo imprenditore ha pensato che il suo gesto potesse passare sotto silenzio?