"Gli alberi abbattuti saranno ripiantati"

Nessuna spaccatura interna ai Verdi. L’assessora al verde e all’ambiente, Maria Pia Galletti, nega ogni conseguenza legata all’approvazione del progetto che porterà alla costruzione della nuova sede della scuola di infanzia La Filastrocca e quindi all’abbattimento dei 22 pioppi in Largo Corelli. "Nessuno dei Verdi ha chiesto le mie dimissioni", precisa.

"Le richieste – prosegue – sono arrivate dall’opposizione in maniera strumentale e capziosa sperando non fossimo in grado di trovare un punto di incontro rispettoso per l’ambiente e quindi accettabile per noi Verdi. Ma non è andata così. Mi sento come sempre in linea con i principi Verdi e con il mio partito. Le diverse opinioni e sensibilità dei nostri attivisti concorrono in egual modo, arricchendola, alla definizione di una linea operativa condivisa. Da noi non c’è il pensiero unico e non lo vogliamo. Fare politica nelle istituzioni significa trovare soluzioni che migliorino la città anche quando si è di fronte a decisioni che, ovviamente avevo ben presente per le problematiche che generano". L’intervento in Largo Corelli ha provocato più di una reazione, fra i partiti e nella cittadinanza. "Il mio impegno in questi anni è stato quello di piantare più alberi possibili, più di mille al netto dei fisiologici mancati attecchimenti" sottolinea Galletti.

"La scuola per l’ infanzia – spiega – è necessaria per sostituire una struttura fatiscente e per rispondere alle richieste delle famiglie per le strutture pubbliche . Senza bando Pnrr il Comune non avrebbe avuto le risorse necessarie: il vincolo era quello di costruire su un’area comunale nei pressi di un’altra struttura educativa per far nascere un polo 0-6. Io credo che questi vincoli siano sbagliati perché costringono i Comuni a utilizzare aree di proprietà comunale, quasi sempre aree verdi. Ma quelle sono le regole. Per tutti questi motivi ho cercato delle compensazioni per il quartiere allargando il progetto dell’asilo alle aree circostanti in modo da avere comunque una ricaduta ambientale positiva". Così, il taglio dei 22 pioppi è stato ‘barattato’ con la realizzazione di una nuova area verde nella zona dell’ex Tamburello. "Il punto di incontro con i colleghi di maggioranza – continua – è stato quello di ripiantare gli alberi, di consegnare un parco pubblico nuovo nell’ex Tamburello, per compensare la superficie di verde pubblico su cui si costruirà l’edificio, e di riqualificare la piastra polivalente e il Giardino della Montagna. Tutto il verde perso sarà abbondantemente recuperato".

A creare perplessità sull’operato dell’assessorato all’ambiente è anche la situazione in cui si trova il lago del Parco del Loto, acquistato dal Comune nel 1995. Dal 2021 i fori di Loto sono pressochè scomparsi. Ora sul fenomeno sta indagando l’Università di Parma. "All’inizio dell’autunno – spiega l’assessora - lo studio verrà presentato pubblicamente, intendiamo spiegare in che modo il loto potrà tornare nel lago con altre piante acquatiche. Si è investito sugli studi necessari per riportare il lago nelle sue migliori condizioni". Un impegno che l’assessorato intende replicare anche sul fronte del decoro urbano.

"L’ educazione ambientale e ai comportamenti virtuosi ha molto successo nelle scuole dei piccoli che infatti hanno comportamenti corretti ma deve proseguire alle superiori dove è necessario ribadire i principi in un’età dove è più facile che siano abbandonati. Sono importanti momenti educativi anche per gli adulti. Altrettanto importante però –precisa - è continuare con sistemi di controllo, con sanzioni e multe, e l’utilizzo delle fototrappole presso i cassonetti. Ricordo anche l’impegno del volontariato che ci aiuta. L’educazione ai comportamenti corretti è alla base della civiltà della nostra società e bisogna continuare su questa strada. Non dimentichiamo che la maggioranza dei cittadini non abbandona rifiuti per la strada, nei parchi, presso i cassonetti. Si tratta di una minoranza di persone che va educata e punita se occorre".

Monia Savioli