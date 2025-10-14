"Gli alberi del Pavaglione ripiantati altrove"

Un nuovo futuro, si spera migliore, sta aspettando i cercis siliquastrum superstiti di piazza Mazzini. I tre alberi, piantumati nel 2017, sono stati nel tempo trattati e capitozzati più volte nel tentativo di renderli di nuovo rigogliosi come al tempo della loro comparsa all’interno del Pavaglione. All’epoca i cercis erano 9. Negli anni, sei di loro si sono seccati. Il triste spettacolo che ora offrono anche i tre superstiti ha convinto l’amministrazione a trovare nuove soluzioni. Nei mesi prossimi, finanze permettendo, i cercis saranno trasferiti altrove. "La decisione sarà formalizzata in consiglio comunale – spiega l’assessore all’Ambiente Fausto Bordini –. Abbiamo deciso di spostarli già nei prossimi mesi, entro la fine dell’anno o, tutt’al più nella primavera prossima, in una collocazione che permetta loro di crescere". Il problema sembra sia da attribuire alla falda, posizionata troppo in basso per essere utile alla loro sopravvivenza. Ciò che verrà scelto per sostituire i cercis è ancora da definire. "Quando il progetto della piazza è stato elaborato le esigenze erano diverse – continua Bordini –. Oggi puntiamo alla valorizzazione delle piazze attraverso spettacoli e manifestazioni. L’area di piazza Mazzini ora è legata in particolare ad alcuni eventi, come il Palio che stiamo rilanciando e alle tante iniziative estive. Per questo – sottolinea – abbiamo bisogno di spazio. Per decidere cosa mettere al posto dei cercis dobbiamo tenere in considerazioni tutte queste variabili".

Anna Baraldi, che all’epoca del primo allestimento della piazza propose di inserire delle fioriere autobloccanti movibili al posto dei cercis costati, per la piantumazione, ben 50.000 euro, insiste da tempo nel trovare soluzioni diverse per tutelare gli alberi. "La questione alberi per piazza Mazzini è stata affrontata per la prima volta in consulta nel febbraio 2016 – ricorda –. In quella sede si misero a confronto le tipologie di alberi individuate come piantumabili, il cercis, il liquidambar morus o gelso, albero storico della città, il prunus canzan e il prunus. La consulenza fu chiesta al prof. Minelli della facoltà di agraria che doveva censire e monitorare anche le alberatura del giardino pensile. La scelta ricadde sui cercis che vennero contenuti in vasi di cemento interrati". Nel frattempo anche lo stato della piazza è cambiato. Alcuni elementi inseriti inizialmente sono spariti come le sedute collocate sul lato opposto a quello in cui si trovano i cercis, spostate fra il monumento dedicato a Francesco Baracca e il bar che si trova alle sue spalle, e l’illuminazione che, sempre in quell’area, era stata creata e che da tempo è stata rimossa.

Monia Savioli