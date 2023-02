Gli alberi piantumati ora abbandonati

’Lucus’, il boschetto inaugurato il 21 marzo 2022 accanto all’estensione del cimitero cittadino, sembra già abbandonato ancor prima di splendere. Le piantine piantumate, 460 per la precisione, alcune alte pochi centimetri, altre un po’ di più, definite "giovani alberi" al momento del taglio del nastro, sono al momento in parte secche, in parte affogate dall’erba nel frattempo cresciuta e, in generale del tutto trascurate. Solo gli arbusti un po’ più alti sembra si siano difesi nel conquistare una speranza di vita più lunga di quella dei "fratelli" più piccoli. Negli obiettivi dell’amministrazione, l’intervento di "forestazione urbana" costato 16.000 euro è servito ad avvicinare il traguardo promesso "dei 1000 alberi piantumati in questo mandato", come ha avuto modo di commentare l’assessora all’ambiente Maria Pia Galletti durante la cerimonia di inaugurazione organizzata in presenza delle scuole.

Nei 3500 metri quadrati di estensione dell’area chiamata, Lucus, che in latino significa "bosco sacro" in onore del toponimo da cui deriva l’appellativo della città, hanno trovato posto 13 diverse specie di alberi forniti da vivai regionali.

Nel terreno sono state messe a dimora 20 piantine di carpino nero, 40 di carpino bianco, 20 di frassino maggiore, 90 di frassino angustifolia, 60 di frassino orniello, 20 di quercus robur, 60 di quercus petraea, 20 di quercus cerris, 50 di quercus ilex , 40 di ontano nero, 10 di tiglio, 20 di nocciolo ed, infine, 10 di ciliegio selvatico. Il terreno, all’epoca ripulito e lavorato ora è pieno di erbacce, e le protezioni applicate alle piante sono in buona parte rovinate o cadute. L’unico a resistere sembra essere l’impianto di irrigazione che prende l’acqua da un pozzo vicino e non dalla rete per non "pesare" sul consumo idrico.

"Piantare alberi è fondamentale perché, se ben curati, possono immagazzinare l’anidride carbonica e questo contribuisce ad abbattere le polveri sottili, pm10 e pm2,5 e ad attenuare i picchi di calore" aveva spiegato Galletti.

"Peccato però – rilevano alcuni cittadini – che se continua così, il bosco farà fatica a vedere la luce. Perché spendere 16.000 euro in un progetto per poi lasciarlo all’incuria più totale? Questo tipo di gestione dà adito a pensare che il reale intento non sia quello di tutelare l’ambiente ma semplicemente di dare la sensazione di farlo solo per raggiungere i numeri che erano stati promessi".

Monia Savioli