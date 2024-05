Gli allagamenti fanno discutere. E la politica si infiamma

Le reazioni successive agli allagamenti che hanno interessato nei giorni scorsi vari comuni della Bassa Romagna, in particolare Lugo, Bagnacavallo, Cotignola e Bagnara, continuano a infiammare i social. Tanti cittadini, a un anno dall’alluvione del 2023, si chiedono come sia possibile trovarsi nuovamente in una situazione così critica. L’acqua è entrata nelle abitazioni, nei garage, nelle attività accumulandosi anche per 10-15 cm. Parallelamente anche le forze politiche coinvolte nelle amministrative del prossimo giugno sono intervenute sul dibattito legato alla sicurezza idraulica. "A un anno dall’alluvione sono bastate alcune ore di pioggia perché diverse zone della città siano finite sott’acqua – scrive il direttivo del movimento civico Area Liberale –. Nel 2014 e nel 2015 gli stessi fenomeni già si manifestavano: allora si parlava di bombe d’acqua e si assicuravano interventi risolutivi. Dieci anni non sono stati sufficienti per affrontare i problemi strutturali di sistema fognario e rete scolante, sicuramente aggravati dai fatti del maggio 2023. Dieci anni non sono stati sufficienti a garantire ai cittadini che pagano le tasse che le loro case non si allagheranno a fronte di fenomeni temporaleschi sicuramente anomali, ma di cui si ha la certezza che prima o poi si presenteranno. Il prossimo sindaco di Lugo dovrà farsi promotore e difensore degli interessi dei lughesi, estraniarsi da certe logiche di ’sistema’ di cui beneficiano pochi a danno dei molti e chiedere efficienza e servizi adeguati".

Altre osservazioni arrivano dalla lista civica ’Noi con Enrico Randi’. "Non si ricorda mai che è la Regione ad avere la responsabilità della pulizia dei fiumi maggiori. E non si ricorda mai che i soldi per fare le vasche di laminazione, che avrebbero potuto evitare o ridurre l’alluvione dell’anno scorso, sono stati rimandati indietro – commenta il candidato sindaco Enrico Randi –. Parlo dei famosi 55 milioni di euro di cui scrisse un quotidiano del Trentino Alto Adige. Sono bastate due ore di pioggia per danneggiare delle attività: negozi dov’è entrata l’acqua dagli scarichi delle docce, appartamenti al piano terra allagati. Ci sono vie che sono state per ore piene d’acqua perché le fogne non scaricavano. Ci sono scuole, come il Fondo Stiliano, che hanno avuto danni persino al tetto. Siamo in una pessima situazione. Invito tutti ad andare a Passogatto per vedere la situazione dei fiumi: una foresta".

Anche la Lega attraverso i consiglieri regionali Andrea Liverani e Stefano Bargi, candidato al Parlamento europeo, fa sentire la propria voce. "Gli ultimi rovesci che si sono abbattuti su Bagnacavallo hanno trasformato le strade, dove molti tombini non sono stati puliti da tempo, in veri laghi. Stessa situazione lungo i corsi d’acqua".

