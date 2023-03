Gli alunni della ‘Mordani’ per lo Ior Anche loro domani in piazza

La scuola primaria ‘Mordani’ sarà presente domani in piazza del Popolo dalle ore 9 alle 14 e affiancherà lo Ior per contribuire alla tradizionale vendita benefica delle uova e colombe pasquali. L’iniziativa promossa dalle docenti Flora Centra e Luciana Forleo ha lo scopo di sollecitare nei più piccoli lo spirito di solidarietà, in linea con i progetti di educazione alla cittadinanza che da sempre la scuola propone. I piccoli volontari, guidati dall’artista Vania Bellosi, hanno realizzato e dipinto oggetti in ceramica, e cartoline pasquali, Saranno proprio i piccoli a dare una lezione di cooperazione