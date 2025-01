Gli alunni della primaria Manzi cantano la Pasquella

Ieri, al ritorno dalle vacanze natalizie, gli alunni della scuola primaria Manzi di Tagliata hanno inaugurato il nuovo anno scolastico nel segno della tradizione. Accompagnati dagli insegnanti, ma anche da genitori, nonni e cittadini, i bambini hanno camminato per le vie del paese intonando i canti della Pasquella, una tradizione che porta fortuna e auguri di buon anno. Tutti, vestiti con cappelli e mantelle, tipici della tradizione romagnola, hanno animato il centro del paese in un’atmosfera di festa e allegria. Alcuni bambini hanno danzato la mazurka, mentre gli altri cantavano. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai negozianti, che hanno partecipato all’evento. Il forno, l’alimentari, il macellaio, il bar e la tabaccheria hanno fatto da cornice a questa iniziativa, facendo la propria parte: ogni commerciante ha accolto i piccoli ’Pasqualot Znì dla Taieda’ con un sorriso e un ringraziamento.

"La manifestazione non è solo una celebrazione della tradizione, ma anche un momento educativo per gli studenti – si legge in una nota del Comitato genitori della scuola Manzi –. Ogni anno, infatti, il corpo docente si impegna a far conoscere ai ragazzi le radici culturali e storiche della loro comunità".