Gli alunni dell’ex quinta C del liceo a tavola a 42 anni dal diploma

Da quell’ormai lontana estate 1981, quando conseguirono la maturità, non si sono praticamente più persi di vista, continuando a ritrovarsi a cadenza più o meno annuale. Sempre uniti da un’amicizia e da un affetto che non conoscono tempo e distanze. Stiamo parlando degli ex allievi (classe 1962) della sezione ‘C’ del liceo scientifico ‘Gregorio Ricci Curbastro’ di Lugo. Lo scorso venerdì sera, dopo essersi accordati attraverso il gruppo Whatsapp ‘Quinta C forever’, si sono dati appuntamento all’Osteria del Tempo di Cà di Lugo per una sempre piacevole e divertente rimpatriata. A rispondere ‘presente’ all’appello, su una classe che contava una trentina di studenti, sono stati in 16, tra cui due, Giuseppe e Guido, provenienti rispettivamente da Milano e Cattolica. Tra una portata e l’altra e tra le immancabili foto di rito, sono riaffiorati aneddoti e ricordi legati a quei mitici anni, tra cui quelli dei vari professori nonché di due compagni di classe, Franco Mingarelli e Arduino Cicinelli, prematuramente scomparsi. Tenendo poi fede a una tradizione che si tramanda da anni, non potevano inoltre mancare gli scherzi (tra i più temuti quello del ‘furto’ del telefonino) che ha visto protagonista il ‘solito’ gruppetto che era e che continua ad essere il più burlone della classe. La serata si è conclusa con il taglio della torta, con un brindisi e con la promessa di ritrovarsi al più presto, senza attendere anniversari o ricorrenze varie.

Luigi Scardovi