Gli ambasciatori di Roma-gna per l’anniversario della bonifica dell’agro romano

Il nostro istituto comprensivo ‘Manara Valgimigli’ di Mezzano è gemellato con il ‘Calderini Tuccimei’ di Roma nel ricordo degli scariolanti romagnoli che, nel 1884, partirono per bonificare le terre paludose del Lazio. Quest’anno è toccato alla 5^ A della primaria ‘Bartolotti’ di Savarna e a noi, 5^ A della ‘Pascoli’ di Sant’Alberto, tenerne vivo il ricordo. L’anniversario era davvero importante, 140 anni dal 24 novembre 1884, in cui 500 scariolanti romagnoli partirono per Ostia. Là lavorarono per giorni sulle note di musica romagnola, cenando con un misero pasto, un panino con la salsiccia. Non si può però nascondere che spesso vennero presi dallo sconforto e dall’idea di mollare tutto. Si divisero in due gruppi, chi gettava la spugna e voleva tornare a casa e chi al grido di “tin bota” non voleva arrendersi. Alla fine la tenacia vinse e gli scariolanti continuarono a denti stretti, riuscendo a sottrarre le terre di Ostia alla palude. Il 22 novembre 2024 noi studenti, novelli ambasciatori della “romagnolità” siamo partiti festanti ed emozionati. Che emozione l’accoglienza, cercare e scrutare con lo sguardo quei volti solo immaginati. La cerimonia a Ostia è stata davvero magica, davanti alle autorità, ai parenti degli scariolanti, la nostra classe, formata da diverse etnie, ha recitato la ‘Fola di tri cavel’, di Tonino Guerra. Questa esperienza ci ha fortificato, ci ha resi più uniti e orgogliosi di essere gli eredi degli scariolanti.