"Gli ambulanti, categoria da tutelare"

Si è conclusa ieri a la sue giorni degli Stati Generali Fiva Confcommercio nazionale. Presenti le massime cariche istituzionali nazionali e regionali nonché le alte dirigenze della federazione. Ad intervenire sulla tutela della categoria degli ambulanti, tra gli altri, il sottosegretario del Ministero per le imprese e il Made in Italy Massimo Bitonci e il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini il quale ha annunciato che, in giunta, sarà presentata a breve una misura a sostegno della categoria. Cervia è stata scelta come sede degli Stati Generali Fiva Confcommercio sia perché rappresenta una città esemplare con il noto mercato del giovedì - riconosciuto a livello nazionale - sia perché la regione Emilia Romagna, come confermato dal presidente Fiva Giacomo Errico "si è sempre dimostrata vicino alla categoria sia per quanto riguarda il tema delle concessioni sia per quanto riguarda il riconoscimento di ristori in occasione della pandemia".

Alla giornata hanno presenziato anche le autorità amministrative locali insieme al sindaco di Cervia Massimo Medri e il presidente Fiva Cervia Guido Guidazzi. Tra i temi affrontati il commercio su aree pubbliche dopo la pandemia, le imprese, il mercato e la normativa. A Cervia, infatti, il tema dei mercati è particolarmente sentito perché, oltre a quello noto del giovedì, i mercati organizzati nei vari territori, incluso il forese, rappresentano anche un momento di aggregazione per la comunità e di offerta di servizi che, a volte, senza l’appuntamento settimanale degli ambulanti mancherebbe. Tanti quelli organizzati annualmente ai quali si aggiungono le decine di mercati organizzati durante la stagione estiva con una tipologia di offerta merceologica completa e ricercata.