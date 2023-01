Gli amici cantano Titta: "Diretto, mai banale"

Nel concertone ‘Tutti per Titta’, oltre a familiari e amici, ci saranno tanti colleghi, in primis la sua band Fecce Tricolori, che eseguirà pezzi storici come ‘Telepippa’, ‘Gigi lo spacciatore’ e ‘Pane e prosciutto’, e poi Strada Statale 16, Urban Level, Santini, Spaventapassere e Hernandez & Sampedro. L’appuntamento è per sabato alle 21.30 al Bronson. Un locale non casuale, visto che è stato l’ultimo in cui Titta si è esibito prima dello scoppio della pandemia.

Luca Damassa, nome d’arte di Hernandez, come definirebbe il suo rapporto con Titta?

"Non eravamo amici, ma ci conoscevamo e ci incrociavamo da tempo un po’ come capita a tutti i musicisti ravennati. Il nostro era un rapporto basato sul rispetto reciproco e sul confronto".

Cosa apprezzava in particolare del rock demenziale di Titta?

"Conoscevo quasi a memoria le sue prime canzoni, era quasi inevitabile, perché si esibiva un po’ ovunque soprattutto alle feste dell’Unità. I suoi pezzi erano orecchiabili e diretti, parlavano di situazioni di vita in cui tutti potevano riconoscersi. Mi colpiva il suo linguaggio sfrontato e irriverente, non politicamente corretto, ma mai banale".

Avete anche avuto modo di collaborare…

"Sì, anche in virtù dei legami con alcuni suoi musicisti. In particolare con il chitarrista Giuliano Guerrini, produttore dei nostri tre dischi. Come duo ci siamo occupati dei cori di una canzone dell’album ‘Sono apparso alla Madonna’, poi lo abbiamo aiutato in occasione della presentazione dell’ultimo disco ‘Canzoni di provincia’ al Teatro Socjale di Piangipane, per i suoi 25 anni di carriera".

Quell’evento è rimasto storico per tanti motivi…

"Per Titta era il rientro dopo un periodo delicato della sua vita a causa della malattia, ed era anche il primo in un teatro vero e proprio, non in un club o all’aperto, come era nelle sue corde. Per questo ci aveva chiesto dei consigli, per organizzare il concerto al meglio, era teso ed emozionato… Alla fine è andato tutto bene, l’affetto del suo pubblico era palpabile".

A livello personale cosa ricorda di Titta?

"Mi faceva molto ridere quando mi chiamava ‘Batistuta’ per via della mia somiglianza con il noto calciatore, le battute si sprecavano. Poi ricordo il giorno in cui mi consigliò un disco del sassofonista di Bruce Spingsteen, Clarence Clemons. Ogni volta che lo riascolto penso a lui". Che in privato era molto più timido di come appariva…

"Esattamente, nonché un fine conoscitore oltre che di musica, di arte e cinema. Era un piacere parlare con lui".

Durante la serata, lei e Mauro Giorgi che pezzi suonerete? "Tre brani del nostro repertorio punk rock alternative di stampo americano. Daremo un contributo con il cuore senza per forza trasformarci in una tribute band. Avendo uno stile così diverso dal lui, non ne saremmo capaci".

Roberta Bezzi