’Gli Amici del cortile’: insieme dopo 60 anni

Il cortile, i giochi nel cortile condominiale zeppo di bambini, pennellate di ricordi di eventi sconosciuti ai bambini di oggi e anche di ieri, ma non a chi bambino era negli anni Sessanta e così, come si è soliti ritrovarsi fra compagni di scuola dopo mezzo secolo o giù di lì, c’è chi ha pensato a un inedito incontro, sessant’anni dopo, fra gli ‘Amici del cortile’.

Il cortile era quello del condominio all’inizio di via San Bernardo in prossimità di corso Saffi e lì ogni pomeriggio si ritrovavano Gianni Errani, Bruno Banzoli, Stefano Longanesi, Piero Venturi, Laura e Rosa Casanova, Angela e Anna Zanchini, Linda Ventura; gli stessi che nei giorni scorsi si sono ritrovati per una giornata da trascorrere a ricordare i tempi dell’infanzia, i giochi di allora che da anni non compaiono più nel bagaglio conoscitivo dei bambini.

"All’epoca una volta finiti i compiti di scuola, venivamo lasciati liberi di scendere in cortile a giocare. Restavamo lì praticamente fino a sera, finché non venivamo richiamati in casa per la cena. I cortili dei condomini erano i luoghi di ritrovo di noi bambini, erano luoghi sicuri" ricorda Stefano Longanesi. "Non era importante l’età o il sesso, ciò che importava era inventarsi ogni volta un gioco per trascorrere insieme le ore del pomeriggio e divertirsi. Non avevamo molti strumenti per giocare, ma quei pochi erano ben sufficienti perché non ci mancava l’inventiva...Avevamo una palla, una corda, qualche biglia".

Gli ‘Amici del cortile’ di via San Bernardo anno 1965 si sono ritrovati dopo 60 anni nella casa di uno di loro sul monte Pietramora.

Prosegue Stefano Longanesi: "In quell’oasi così lontana da tutto, noi ex bambini ed ex bambine abbiamo frugato nei nostri ricordi e così abbiamo rievocato le gare a carampana, l’immancabile nascondino, le sfide a ‘gogia’ con le biglie o ‘a la coja’ e ancora strega in alto, strega color, palla avvelenata, fido libero, fido impalato...e tanti altri giochi. E nel raccontare ci si guardava negli occhi cercando negli sguardi quel lontano compagno di giochi che negli anni è diventato maestre elementare, albergatore, cestista di serie A nella mitica Sanley faentina, tecnico della ceramica e altro...".

Un lungo incontro cui non è ovviamente mancato il pranzo all’aperto dove ognuno ha portato un proprio contributo fino alla torta con la scritta ‘Agli Amici del cortile’ e al commiato un ringraziamento particolare a Bruno Banzoli che si era prodigato a cercare e contattare gli ex bambini, a Gianni Errani per l’ospitalità e – sottolinea Longanesi – "un grazie l’un l’altro perché abbiamo rivissuto per alcune olre quella immunità dai problemi che si ha solo da piccoli!".

Carlo Raggi