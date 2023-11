Gli amici di Max Naldi donano 5.000 euro per l’Ipsia Manfredi

Ogni anno, da 16 a questa parte, ricordano il loro amico, Max Naldi, scomparso quasi improvvisamente, al punto da lasciarli all’epoca increduli. E nel farlo, "Gli amici di Max", tutti bolognesi appassionati di basket, organizzano una raccolta fondi da destinare ogni volta ad un progetto diverso. Quest’anno il loro intervento è andato a beneficio dell’Istituto Professionale di Lugo, l’Ipsia Manfredi.

Dei 7000 euro raccolti, 5000 sono stati consegnati dal rappresentante del gruppo Fabrizio Lanzi unitamente alla compagna, la lughese Donatella Brini, alla dirigente del polo tecnico di cui l’Ipsia fa parte, Elettra Stamboulis e alla sua vice, Federica Staffa. Gli altri 2000 saranno utilizzati per contribuire all’acquisto di arti bionici destinati ad una ragazza bolognese. In passato, il gruppo ha contribuito ad altre iniziative benefiche, anche internazionali, legati ad esempio alla costruzione di pozzi in Africa. Il contributo offerto all’Ipsia servirà all’acquisto di materiale elettrico necessario per le esercitazioni di laboratorio.

Monia Savioli