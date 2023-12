Gli anni ’80 visti da Franco Angeli

’Franco Angeli. Gli anni ‘80’ è il titolo della mostra, a cura di Franco Bertaccini, che sarà inaugurata domani alle 11 alla Galleria FaroArte, in Largo Magnavacchi 6, a Marina di Ravenna; la mostra sarà aperta fino al 25 febbraio. Angeli (Roma 1935- 1988), autodidatta, si accostò all’arte astratto-aterica,sperimentando tecniche e materiali vari in una ricerca tesa a superare l’informale. Non frequenta regolari studi d’arte, ma inizia a dipingere nel 1957. Negli anni Sessanta fa parte della “Scuola di piazza del Popolo” con Mario Schifano, Giosetta Fioroni, Tano Festa. Nel 1978 partecipa alla Biennale di Venezia curata da Achille Bonito Oliva, e negli anni Ottanta si dedica maggiormente alla figurazione. Apertura sabato e domenica 16-19.