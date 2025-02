Gli antichi riti di marzo che richiamavano formule propiziatorie

Ecco marzo, e se forse la primavera dovremo scordarcela per i mutamenti climatici che da tempo ci attanagliano, tuttavia fenomeni di vento (vènt marzulen scadnè da la muntâgna) e piogge non ci hanno abbandonato. Mi piace ricordare come i contadini di una volta salivano il primo giorno di marzo sul tetto della casa, e scoprendo il deretano lo volgevano verso il sole recitando la formula: "sol d’ mêrz, cùsm e’ cul e no m’cusar ètar (sole di marzo, cuocimi il culo e non cuocermi altro), oppure: "mêrz marzaz, cùsm e’ cul e non e’ mustazz" (marzo marzaccio, cuocimi il culo e non il mostaccio).

Si trattava, come riferiscono gli studiosi Placucci (1818) e Bagnaresi (1930) di uno scongiuro per evitare scottature o comunque abbronzature al viso, quest’ultime considerate allora e non certo oggi, antiestetiche. Ma probabilmente questi riti richiamavano anche formule propiziatorie nel giorno che per vari popoli segnava l’inizio del nuovo anno. Di questi riti antichi di cui rendono testimonianza anche diverse filastrocche recitate in più zone della Romagna, restano solo ricordi, mentre l’usanza delle focarine (fê lòm a mêrz) è ancora presente in vari paesi.

Personalmente ricordo che quando ero bambino in campagna, negli ultimi giorni di febbraio e nei primi giorni di marzo si accendevano questi fuochi bruciando sterpi e residui del lungo e freddo inverno, e attorno al fuoco si cantava. Ne danno ragione anche cante dell’antica cultura popolare romagnola come ’al fugaren’ che i nostri canterini di Ravenna e della Romagna ci fanno ancora ascoltare. E mi chiedo se certi detti, come per esempio "Mèrz sòtt, grân par tòt" (Marzo asciutto, grano per tutti) citato da Morri (1840), possa avere ancora significato. Se invece marzo è piovoso e quindi propizio per gli ortaggi, il grano crescerà, ma povero e con molta paglia. E siccome ’il cielo’ non può accontentare tutti, se marzo è asciutto – si diceva– e aprile piovoso, ne beneficeranno le erbe del prato e i cereali piantati in primavera. Sono finiti tuttavia i tempi in cui già in marzo, magari inoltrato, ci si toglieva in campagna le scarpe e si camminava scalzi; non era tutta poesia, ma la necessità, vista anche la povertà di mezzi, di risparmiare le scarpe. Pur considerando queste tradizioni e costumi, noi uomini di oggi dobbiamo misurarci con ben altre realtà.

Nevio Spadoni