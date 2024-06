Gli anziani della Jus Pascendi in visita alla Boschetto Vecchio

Nei giorni scorsi gli ospiti della casa residenza per anziani Jus Pascendi di Conselice e del Centro anziani Silvagni di Voltana sono stati in gita all’azienda agricola Boschetto Vecchio di Conselice per una visita alla stalla e al caseificio.

Accompagnati da operatori, volontari e parenti e guidati dai titolari dell’azienda Franca e Giacomo, gli anziani hanno assistito alla lavorazione del latte e dello yogurt e degustato i prodotti. Hanno anche avuto l’opportunità di vedere i vitellini appena nati.

L’iniziativa, che ha riscosso particolare apprezzamento da parte degli ospiti di Jus Pascendi e Silvagni, rientrava nel progetto dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna dedicato agli usi e ai costumi della Romagna.