Gli aperitivi letterari nella scuola primaria Pirazzini

Sono iniziati giovedì scorso gli aperitivi letterari all’interno della scuola primaria Pirazzini di Faenza.

L’interessante iniziativa dal titolo ‘Aperitivo Letterario al Pirazzini’ è la prima di una serie in programma nel plesso scolastico organizzata dal Comitato Genitori e dagli insegnanti della scuola, supportati dalla dirigente Maria Vittoria Marino.

Nel primo incontro è stata invitata a partecipare la scrittrice faentina Annalisa Fabbri vincitrice di prestigiosi premi letterari, che ha raccontato circa le proprie produzioni e si è intrattenuta sulle affascinanti figure femminili che ne sono protagoniste. A dialogare con Fabbri sono state la scrittrice Marisa Tronconi e Silvia Dal Pane, presidente dell’associazione faentina Sos Donna.

Al termine dell’incontro si è poi svolto l’aperitivo offerto dal Comitato Genitori con tanto di intrattenimento per i bambini presenti.

L’aperitivo letterario come detto è la prima delle tante novità calendarizzate per i prossimi mesi dalla scuola. Nei prossimi mesi infatti sono in programma open day con specifici laboratori e la possibilità per i genitori di partecipare alle lezioni didattiche su prenotazione. La scuola inoltre da qualche anno si sta rinnovando e ha introdotto la metodologia "dada-logica", anche questo un argomento di prossimo approfondimento negli incontri in programma.