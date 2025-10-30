Gli ’Appuntamenti al buio’ di Rodolfo Sacchettini e ’Malpelo’

Doppio appuntamento da stasera a sabato, alle ore 21 al teatro Rasi, dove gli spettatori saranno coinvolti in una serata che vedrà due momenti diversi intrecciati tra loro. Si comincia con lo studio ’Malpelo La verità sta nelle tenebre – Terzo scavo’ ideato e diretto da Roberto Magnani, anche in scena – e a seguire ’Appuntamenti al buio’, un viaggio nell’arte radiofonica a cura di Rodolfo Sacchettini (nella foto), studioso, scrittore, critico che si occupa di teatro contemporaneo, radio e letteratura del Novecento.

Prendendo le mosse dalle riflessioni contenute nel saggio del filosofo Giuseppe Fornari sul capolavoro di Giovanni Verga Rosso Malpelo - racchiuso tra le novelle di Vita dei campi - Roberto Magnani ha dato vita in questi ultimi anni a un processo creativo la cui domanda di partenza è stata: "Esiste la verità in teatro?". Il terzo scavo qui proposto è la traduzione teatrale di una performance realizzata quest’estate nel Giardino di Gualdo, per il festival Crisalide (ideato e diretto da Masque Teatro). Nel mondo sotterraneo della novella di Giovanni Verga – ambientata nelle cave di sabbia della Sicilia di fine Ottocento – Malpelo si muove come in un labirinto oscuro. Il paesaggio di superficie risulta desolato e riflette questa realtà cupa: un buco nero pronto a inghiottire tutto.

A seguire, Rodolfo Sacchettini propone ’Appuntamenti al buio’. Lo studioso, scrittore, critico che si occupa di teatro contemporaneo, radio e letteratura del Novecento, attraverso l’ascolto di radiodrammi invita a quella che può essere un’esperienza divertente o molto paurosa, sicuramente sorprendente: chiudere gli occhi o trovarsi improvvisamente al buio. In un’atmosfera intima il pubblico verrà invitato a compiere un viaggio nell’affascinante mondo dell’arte radiofonica, dove immersi nell’invisibilità la parola, il suono e il rumore diventano diversi dal solito.

Ingresso 10 euro. Info 0544-36239, mail: promozione@ravennateatro.com