Gli appuntamenti de ’Il Mar dei piccoli’

Il ’MAR dei Piccoli’ approda anche a teatro, grazie alla collaborazione con La Compagnia Drammatico Vegetale di Ravenna Teatro. Stamattina, al Teatro Rasi, andrà in scena ’Che sì, che no & Arte e Natura’, rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni di età: un percorso teatrale e sensoriale in cui l’incontro tra due sagome – una femminile e l’altra maschile – genera immagini, sentimenti e reazioni differenti. Carta, acqua e sabbia prendono le forme più bizzarre, lasciando spazio a un gioco di rimandi poetici. Lo spettacolo termina con un percorso interattivo e immersivo alla scoperta degli elementi naturali, allestito negli spazi del teatro Rasi. I visitatori che si presenteranno al MAR con il biglietto dello spettacolo avranno diritto all’ingresso ridotto a 3 € alle collezioni del museo.

Sempre oggi, alle 15 e alle 16.30 è in agenda ’Anima l’opera!’, in collaborazione con il Teatro del Drago: protagonista è il teatro di figura, che darà voce e vita, grazie a un’inedita mediazione teatrale, alle opere d’arte attraverso burattini, teatro d’ombre e d’oggetti (lo spettacolo è previsto per bambini a partire dai 5 anni, per info e prenotazioni: 0544- 482477, o prenotazionimar@ravennantica.it)

Proseguono poi anche gli appuntamenti intorno alla mostra ’Come una Foglia’, a cura di Immaginante: domani alle 15.30 sarà la volta di ’Le quattro stagioni kids’, alla scoperta di Vivaldi (per info e prenotazioni 334-2804710).