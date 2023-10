Gli aquiloni anche in autunno. Il festival da oggi a domenica

Dopo il successo della 43esima edizione, premiata dal record di 600mila visitatori, Artevento porta avanti il messaggio pacifista del Festival internazionale dell’aquilone col nuovo evento autunnale ‘One sky one world – Un cielo un mondo – Festival degli aquiloni per la pace’, da oggi a domenica tra i Magazzini del Sale e la spiaggia di Cervia. Si inizia oggi alle 11 con l’inaugurazione della mostra ’Il giro del mondo in 80 aquiloni’, nel Magazzino del Sale Torre di Cervia. L’esposizione ospiterà una ricca selezione di aquiloni da tutto il mondo appartenenti alla collezione del Museo dell’Aquilone. La mostra proseguirà fino al 29 ottobre 2023, con ingresso libero. Sempre in mattinata al Magazzino del sale torre partiranno i laboratori didattici di costruzione aquiloni per bambini. Si prosegue alle 18, sempre nel Magazzino del sale torre, con la presentazione del progetto di ’Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa’ a cura dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura e della scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università di Perugia.

Tra gli eventi principali della giornata di domani, appuntamento alle 16 sotto la Torre San Michele per il rammendo collettivo della maxi bandiera arcobaleno del Centro Pace di Cesena. Momento clou dell’evento domenica, quando si celebrerà la pace con una vera e propria azione collettiva colorata di tutte le tinte dell’arcobaleno. Si partirà alle 11 dal Magazzino del sale torre con una grande parata fino agli stabilimenti Cerviamare e Sorriso, in collaborazione l’associazione Tumm, alla quale partecipare con i colori delle bandiere e degli aquiloni pronti al decollo. A dare il via all’evento una lettura dei bimbi dell’Antoniano di Bologna e l’accompagnamento di musica brasiliana Numa Boa Batucada Brasileira, del maestro percussionista Marco Catinaccio. Arrivati in spiaggia avrà luogo il grande volo collettivo per la pace.

