Gli artisti ucraini da oggi in mostra

Oggi sarà inaugurata la mostra di arte ucraina intitolata ’Azzurro giallo è verde speranza’, giunta alla seconda edizione. Il progetto, organizzato dall’associazione Malva–Ucraini di Ravenna, in collaborazione con il Comune e patrocinato dal Consolato generale d’Ucraina a Milano, sarà svelato alle 18 nella sala espositiva di vicolo degli Ariani, 4, a Ravenna.

"L’evento – si legge in una nota dell’associazione Malva – vuole ricordare il terzo anniversario della guerra in Ucraina ed evidenziare come l’arte possa aiutare gli artisti a trovare le forze e la speranza per affrontare la tragedia della guerra. L’esposizione unisce dieci artisti ucraini, italiani e americani. I partecipanti alla mostra, tramite la loro creatività, vogliono spingere alla riflessione sulle sistematiche violazioni dei diritti umani e sulla devastazione ambientale in atto nel Paese. Inoltre, il progetto ‘azzurro giallo è verde speranza’ vuole ricordare gli artisti ucraini morti a causa dell’invasione russa, difendendo la propria patria dall’invasore al fronte o uccisi nei bombardamenti indiscriminati dei quartieri residenziali delle città ucraine".

Le opere rimarranno esposte in mostra fino al 16 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.