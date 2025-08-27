Gli assi del beach tennis al Fantini Club

Il beach tennis torna a casa. Al Fantini Beach Club è stato presentato il BT200 di Cervia, uno degli eventi di punta del circuito internazionale ITF Beach Tennis World Tour, pronto a infiammare la Riviera Romagnola fino a sabato con un montepremi di 15mila dollari e la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti al mondo. Cervia accoglierà centinaia di giocatori da oltre 20 nazioni – tra cui Brasile, Giappone, Spagna e Francia – in un evento che si preannuncia come un vero e proprio test pre-mondiale, vista la vicinanza con gli ITF Beach Tennis World Championships 2025 in programma a Cesenatico dall’1 al 7 settembre.

Il torneo proporrà tabelloni maschili, femminili e misti, con qualificazioni oggi e tabelloni principali da giovedì a sabato. Saranno oltre 140 le coppie in gara, con grande spettacolo assicurato sui campi del Fantini. A completare il programma, i tornei collaterali FITP (doppi open, tornei giovanili under 14 e 16, TPRA di tutte le categorie), che renderanno l’evento una vera festa del beach tennis a ogni livello.

Nel seeding spiccano i campioni del mondo Michele Cappelletti, tornato in coppia con lo spagnolo Antonio Miguel Ramos Viera, e tante altre coppie tra le prime posizioni del ranking internazionale, per un tabellone di altissimo livello che conferma la centralità della Romagna nel beach tennis mondiale.

Paolo Caponigri, direttore del torneo: "Il beach tennis è nato a pochi chilometri da qui, poi è diventato un successo mondiale. Avere un evento alla vigilia del mondiale non è solo un test, ma un appuntamento con una sua identità precisa. Lo testimoniano i sold out di iscrizioni sia nel main draw che nelle qualificazioni, con una lista alternates lunghissima. L’evento è reso possibile grazie alla Regione Emilia-Romagna, al main sponsor Aruba Aloe e alla FITP".

Gilberto Fantini, Presidente FITP Emilia-Romagna: "Per noi è un’ulteriore freccia all’arco di un Comitato che già organizza più tornei internazionali di ogni altro in Italia. Aggiungere un evento di beach tennis, sport nato in questa regione, è sintomo della vitalità del nostro movimento e un grande vanto per la Romagna".

Chiude Claudio Fantini, Presidente Fantini Beach Club: "Ringrazio la Federazione per aver accettato la nostra candidatura e la Regione e il Comune per il sostegno. Il ‘racchettone’ nasce a Ravenna, ma il ‘beach tennis’ nasce qui. Speriamo che questo gemellaggio tra Fantini, Federazione e sponsor sia il trampolino per obiettivi ancora più ambiziosi".