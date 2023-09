Gli Assoluti di Beach Tennis al Fantini Club

Fino a domenica il Fantini Club ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Outdoor di Beach Tennis: presentazione ufficiale al Fantini Club - aggiungendosi al lungo calendario di eventi che per tutto il mese di settembre e fino a metà ottobre, sarà dedicata ad ogni disciplina sportiva. Alla conferenza di presentazione, che si è svolta presso il Fantini club, erano presenti Raimondo Ricci Bitti, Consigliere Federazione Italiana Tennis e Padel, Giammaria Manghi, Capo segreteria politica presidenza regione Emilia-Romagna, Luca Bidolli, Direttore tecnico campionati italiani assoluti beach tennis e Claudio Fantini patron del Fantini Club. Grande novità quindi, è che fino a domenica ospita i Campionati Italiani Assoluti Outdoor di Beach Tennis, che vedranno in campo, a contendersi il titolo italiano, i migliori atleti del panorama nazionale per le categorie doppio e singolo, maschile, femminile e misto. In concomitanza, da oggi a domenica si terranno i tornei collaterali agli Assoluti "Oltre gli italiani al Fantini Club Beach Tennis". Si partirà con le categorie under 14 e under 16 - doppio maschile, femminile e misto - nelle giornate di oggi e domani, per proseguire sabato e domenica con le categorie LIM.3.1 e LIM.4.1, sempre doppio maschile, femminile e misto, e domenica con i Tornei TPRA, maschili e femminili. Le iscrizioni sono aperte, è possibile farlo sul sito myFitp oppure direttamente presso il Fantini. In campo a contendersi il titolo italiano, ci saranno i migliori atleti del panorama nazionale per le seguenti categorie: doppio maschile, doppio femminile doppio misto, singolo femminile e singolo maschile. A tutti gli eventi sarà possibile assistere gratuitamente. Le finali dei Campionati Italiani Assoluti, sono in programma domenica 10 dalle 15. L’ingresso è libero per tutti i giorni di gara. Sarà inoltre possibile seguire le finali in diretta su Supertennis.tv. Migliaia di atleti, quindi, che si trovano in città: i migliori a livello nazionale ma anche tanti appassionati e curiosi per questa disciplina sportiva ricordando che i Campionati Italiani Assoluti Outdoor di Beach Tennis si stanno svolgendo proprio dove nei primi anni ’80 Claudio Fantini ha portato per la prima volta in Europa uno sport da spiaggia fino ad allora noto negli Stati Uniti e Sud America come beach volleyball, poi chiamato Beach Volley. Nel 1984 proprio al Bagno Fantini si tenne il primo torneo nazionale di beach volley, sponsorizzato dalla Campogalliano Market, di Tiziana Panini (figlia del patron della Panini). L’evento fu immediatamente un grande successo.

Ilaria Bedeschi