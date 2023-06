Gli astri della danza illuminano Ravenna Il più luminoso è Eleonora Abbagnato

Il firmamento della danza illumina il palcoscenico di Ravenna Festival: stasera alle 21.30 al Pala De André torna il gala cult di Daniele Cipriani con protagonista la più celebre ballerina italiana oggi, Eleonora Abbagnato, già étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del Ballo dell’Opera di Roma. Sul palco con lei si esibiranno Sergio Bernal (già Ballet Nacional de España), Audric Bezard (Opéra de Paris), Claudia García Carriera (Balletto Nazionale Ungherese, già Ballet Nacional de Cuba), Ricardo Castellanos de Rojas (Balletto Nazionale di Norvegia), Seomyeong Heo (Balletto Nazionale Coreano), Hyo-Jung Kang (Balletto dell’Opera di Vienna), Tatiana Melnik (Balletto Nazionale Ungherese), Matteo Miccini (Stuttgart Ballet) e Daniil Simkin (già Staatsballet Berlin e American Ballet Theatre). Completano il cast Sasha Riva e Simone Repele (già del Ballet Grand Théâtre de Genève), con la prima nazionale di Eyes Wide Shut Open Your Eyes che Marco Goecke ha creato per loro.

Tra le coreografie in programma quelle messe in scena da Abbagnato, in coppia con Audric Bezard, e cioè ‘La rose malade’ di Roland Petit, e il passo a due culmine del balletto Le Parc, a firma del franco-albanese Angelin Preljocaj. Non potevano mancare i balletti del leggendario Marius Petipa: suoi i passi a due tratti dal Don Chisciotte (con Tatiana Melnik e Daniil Simkin) e da Il talismano (in cui a Melnik si affianca Seomyeong Heo). Di Agrippina Vaganova, Diana e Atteone con cui si cimentano Claudia García Carriera e Ricardo Castellanos de Rojas. Né poteva mancare il balletto romantico con un passo a due da Giselle di Jean Coralli e Jules Perrot, con Seomyeong Heo e Hyo-Jung Kang. Sergio Bernal presenta invece Racheo e Boléro, due sue coreografie, la prima su musica di Raul Dominguez, la seconda sulle incandescenti note di Ravel, e Il cigno di Ricardo Cue. Momenti moderni anche con Äffi di Marco Goecke per la quale è in scena Matteo Miccini, Le Bourgeois di Ben Van Cauwenbergh con Daniil Simkin e Daydeamers di Edward Clug (Matteo Miccini, Hyo-Jung Kang). In prima italiana, Sasha Riva e Simone Repele si misurano con Eyes Wide Shut Open Your Eyes sulla canzone Twilight di Antony and the Johnsons. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org