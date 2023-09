Gli atleti d’acciaio. Ironman, in seimila tra nuoto, bici e corsa: "Un anno di rinascita"

È stato il belga Stenn Goetstouwers a vincere la sesta edizione di Ironman Italy Emilia Romagna finendo il percorso in 7 ore 42 minuti e 29 secondi. Al secondo posto l’inglese David McNamee con 7 ore 43 minuti e 15 secondi, mentre la medaglia di bronzo è stata portata a casa dal finlandese Henrik Goesch (7 ore, 45 minuti e 8 secondi). Il primo italiano ad arrivare alla finish line è Mattia Ceccarelli, sempre professionista. L’alba degli Ironman, ieri, era a Cervia. Alle 7.30 in punto i triatleti della ‘lunga distanza’ sono partiti dalla spiaggia libera di Cervia per tuffarsi nelle acque calme e tiepide del mare romagnolo. La corsa per l’inizio della prima prova non ha deluso le aspettative per la 6° edizione di Iroman Italy Emilia-Romagna, unica data italiana del circuito americano, che torna quest’anno come simbolo di rinascita dopo la recente alluvione. Gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo, hanno assistito a uno spettacolare anticipo dello start con il sorvolo dell’elicottero HH139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che durante l’alluvione ha portato in salvo 350 persone. Alla presenza delle massime cariche civili e militari, del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e del sindaco di Cervia Massimo Medri, le note dell’Inno di Mameli hanno dato il via alla corsa verso l’acqua. Gli uomini e le donne "di acciaio" hanno percorso la ‘lunga distanza’: dopo i primi 3,8 km a nuoto e lo scatto verso la zona cambio bici, li ha attesi un percorso di 180 km tra storia e natura fino al Borgo di Bertinoro sulle due ruote. Infine, i 42 km di maratona tra i punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima alla volta della finish line posizionata sulla spiaggia del Fantini Club. Imponente il dispositivo di sicurezza messo a punto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che, nell’ultima seduta, ha dato il via libera all’evento. In totale saranno circa 180 le unità delle Forze dell’Ordine impegnate (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, Guardia Costiera e ROAN) a cui si aggiungono 232 agenti delle Polizie Locali di Cervia e Ravenna e 200 volontari, 6 i Comuni coinvolti (Cervia, Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli). È stato anche predisposto un accurato piano di Vigilanza in mare a cura della Capitaneria di Porto e del ROAN della Guardia di Finanza. Una cabina di regia coordinata dalla Prefettura. Oggi sono in programma altre due competizioni.

L’Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna (‘mezza distanza’) con partenza alle 12 dalla spiaggia libera di Cervia e l’arrivo dei primi triatleti atteso verso le 16 e la ‘distanza olimpica’ della 5150 con partenza alle 13.30 dalla spiaggia libera di Cervia e l’arrivo dei primi triatleti atteso verso le 15.30. Entrambe le finish line sono sulla spiaggia del Fantini club, la stessa della ‘lunga distanza’. I 6.000 atleti, giunti da quasi ogni nazionalità, inizieranno piano piano a salutare la città di Cervia che li ha ospitati in quella che rappresenta una delle tappe più partecipate in tutto il mondo. Già nel pomeriggio di oggi, con l’arrivo degli ultimi atleti, le prime strade inizieranno ad essere liberate facendo tornare la viabilità alla normalità. Fino a questa sera tutti i parcheggi a pagamento sono gratuiti. L’ospedale San Giorgio di Cervia è regolarmente aperto e raggiungibile.