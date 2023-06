Gli attriti nelle famiglie di contadini

Oltre a tenere i rapporti col padrone e a sovrintendere al lavoro nei campi e gestire l’economia del podere, l’azdôr, il capofamiglia, aveva il compito di risolvere le liti e gli attriti che si verificavano all’interno del gruppo famigliare. Caso non raro in una convivenza sempre numerosa che doveva fare i conti quotidianamente con i problemi creati dal bisogno, da ferrei rapporti gerarchici e da una vita ricca di fatiche e povera di soddisfazioni. Lo lascia intendere un modo di dire che equipara la rottura dei coppi ai litigi: "In tót al ca u j è di cop rót (In tutte le case ci sono dei coppi rotti). Più chiaro è il proverbio che sentenzia: "In tót al ca u s’magna, in tót al ca u s’ragagna" (In tutte le case si mangia, in tutte le case si litiga)