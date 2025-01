Gli auguri di Mattarella al pizzaiolo Iannella

Credeva fosse una telefonata da uno dei soliti call center, invece era la segreteria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gioia e incredulità ieri mattina per il piazzaiolo di Castel Bolognese Eugenio Iannella, titolare del Civico 25 che dal primo giorno di maggio si trasformerà nel ‘Civico 25 – Il gusto dell’inclusione’. Il locale infatti si trasferisce in una nuova sede coinvolgendo nello staff un gruppo di ragazzi con sindrome di Down anche sulla scorta di un’esperienza diretta vissuta all’interno della sua famiglia, visto che Iannella ha un fratello con quella sindrome. La notizia, riportata sul Carlino di qualche giorno fa ha avuto un inaspettato risvolto. "Ho pensato che il progetto fosse di rilievo – racconta – e così, per far conoscere la cosa, ho scritto alcune mail a una serie di personalità per invitarle all’inaugurazione". Tra le lettere inviate, ce n’era anche una all’indirizzo pec del Quirinale del presidente Sergio Mattarella.

"Questa mattina (ieri ndr) – continua Iannella – sul mio cellulare è apparso un numero telefonico con il prefisso 06, di Roma, seguito da un numero con quattro cifre. Immediatamente ho pensato a un call center, ma dopo aver risposto, dall’altro capo del telefono, una donna ha riferito di chiamare dalla Segreteria del presidente Mattarella. Ho immaginato fosse uno scherzo e gliel’ho anche chiesto. La signora ha invece ribadito di essere stata incaricata dal presidente di scusarsi per non poter essere presente il giorno dell’inaugurazione, ma ha espresso il desiderio di farmi sapere che esprime, a suo nome, "la sua solidarietà e vicinanza per il progetto che sto portando avanti, un esempio per tutti". Una telefonata che ha lasciato esterrefatto Iannella. "Alla mia interlocutrice ho manifestato la mia emozione per la telefonata pregandola di ringraziare il presidente Mattarella per il grande gesto nei confronti dei ragazzi. Avevo scritto a tante personalità, alcune della quali hanno risposto per email ma la telefonata dal Quirinale mi ha lasciato a bocca aperta, e con le lacrime agli occhi".

In realtà temendo di essere caduto in uno scherzo telefonico Eugenio ha poi controllato su internet il numero dal quale era arrivata la telefonata ed effettivamente corrispondeva al centralino del colle più alto di Roma. Oltre alla telefonata dal Quirinale, Iannella che da qualche tempo ha portato a far conoscere il suo progetto attraverso i social, sta ricevendo apprezzamento, solidarietà ma anche tante offerte di aiuto. "Artigiani, elettricisti, volontari associazioni di intrattenimento ma anche semplici operatori del mondo della ristorazione, delusi dai lavori precedenti, si offrono per aiutarmi in questo progetto". Il gusto dell’inclusione, progetto al quale Iannella si sta dedicando anche in collaborazione con realtà e associazioni di genitori di ragazzi con disabilità, nel suo staff prevede la presenza in contemporanea di 18 ragazzi down che saranno seguiti da 6 tutor. Nella nuova sede Iannella vorrà inoltre far sorgere l’Accademia della pizza "per i ragazzi che vorranno imparare il mestiere" ed essere autonomi.