Gli australiani Dune rats al Bronson

A pochi mesi dall’arrivo del loro quarto album, arrivano in Italia e al Bronson di Madonna dellì’Albero i Dune Rats. Sound potente, a cuor leggero e a dir poco trascinante, i Dune Rats sono uno degli esempi più divertenti e fuori di testa del punk australiano.

Elettrizzanti e magnetici, i Dune Rats sono un’esplosione di energia, musica che fa venir voglia di ballare,

soprattutto grazie all’intervento di Scott Horscroft (già al lavoro con The Panics, Birds of Tokyo, Oh Mercy) come producer. prima del concerto della band australiana suoneranno

i Beddy Rays.

Inizio ore 21.30, ingresso 17 euro più diritti di prevendita.

Info: 333 2097141