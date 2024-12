Gli autobus che perdono le ruote. Quindici mezzi fermi in officina: "Start deve bloccarli subito tutti"

Quindici mezzi fermi in officina. Tutti hanno parecchi anni di servizio pubblico sulle spalle, tra corse urbane, extraurbane e trasporti verso gli istituti scolastici. Ma, soprattutto, tutti hanno la stessa caratteristica: i mozzi difettosi. Da mesi si parla degli autobus di Start Romagna che perdono le ruote. Lo scorso agosto è successo in via Stradone e per fortuna nessuno si è fatto male, considerando che la gomma di un mezzo così imponente pesa oltre 100 chili. I sindacati allora dissero che era la sesta volta che succedeva in tre anni. E i controlli hanno poi evidenziato che quella particolare tipologia di autobus ha un problema ai mozzi delle ruote che può portare a episodi di questo tipo. "Il prefetto aveva suggerito a Start di fermare i mezzi e trovare una soluzione – dicono i sindacalisti –. L’unica soluzione che ha trovato l’azienda è stata: ’io ti do il mezzo con continui mozzi nuovi, ma ogni 5.000 chilometri li devo controllare perché c’è questo problema’. E anche montando i mozzi nuovi, già dopo 5.000 chilometri al controllo si notano segni di fratture. E pensare che i mozzi non dovrebbero rompersi, non andrebbero sostituiti nella manutenzione. Nessuno dovrebbe guidare uno strumento di lavoro con queste prerogative, non li si dovrebbe mandare in giro nel nostro territorio. Non è giusto nei confronti dei lavoratori e nemmeno dell’utenza. Dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di molto grave, come un incidente mortale, prima che si prendano provvedimenti?"

Su questa questione negli ultimi mesi i rapporti tra azienda e sindacati si sono fatti sempre più aspri, con i sindacati che hanno chiesto un incontro in Prefettura anche a fine ottobre, ribadendo la richiesta di fermare i mezzi della tipologia finita sotto la lente. Nella lettera, firmata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Faisa Cisal, si chiede "l’immediato fermo dei mezzi" perché "non sicuri per la circolazione e per la tutela del personale di Start, degli utenti e della cittadinanza".

"C’è una procedura definita che stabilisce un certo numero di controlli, e farne uno ogni 5.000 chilometri è molto di più della prescrizione – è la replica che arriva da Start –. Il fatto che ci siano degli autobus di quella tipologia in officina è perché ne servono sempre meno in strada, perché vengono progressivamente sostituiti dai mezzi elettrici". L’azienda, insomma, spiega che sta provvedendo a sostituire i mezzi in questione, ma in modo graduale: "Abbiamo un numero di bus elettrici che stanno entrando in strada e man mano che arrivano togliamo quelli di cui si parla. E infatti ora in strada ce ne sono solo 4 di quelli della tipologia che ha dato problemi ai mozzi". In merito al fatto che ce ne siano 15 fermi, "più stanno in officina e più sono controllati – prosegue l’azienda –. Non sono rotti, sono lì perché ne servono pochi. Speriamo che durante l’estate arrivino altri mezzi elettrici in modo che questi scompaiano".

Sara Servadei