Gli Avion Travel a Russi

È ormai una tradizione di lunga data per il festival Crossroads celebrare la Giornata Internazionale Unesco del Jazz con un concerto al Teatro Comunale di Russi. E così sarà anche quest’anno: stasera (con inizio alle ore 21) si esibiranno gli Avion Travel, band storica della musica creativa italiana, con Peppe Servillo alla voce, Mimì Ciaramella alla batteria, Peppe D’Argenzio al sax, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Alessandro Gwis a pianoforte e tastiere.

Nel 1998 la band torna a Sanremo con la canzone “Dormi e Sogna”, che vince il Premio della critica e della giuria di qualità (presieduta da Michael Nyman). L’anno dopo li troviamo in compagnia del guru della new wave newyorkese Arto Lindsay, col quale realizzano Cirano. Nel 2000 si ripresentano al Festival di Sanremo dove vincono con la canzone “Sentimento”.

A partire dal 2007 anche il mondo del jazz si accorge di loro: portano in scena lo spettacolo “Uomini in frac”, accompagnati da Danilo Rea (che si alterna con Rita Marcotulli), Javier Girotto, Furio Di Castri, Gianluca Petrella e Cristiano Calcagnile. Intanto i membri della band seguono anche carriere individuali ma nel 2014 il gruppo riparte con una reunion per il Re-Tour.

Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14. Biglietteria serale dalle ore 20: informazioni telefoniche al numero 0544/587690.