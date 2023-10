Gli avventori delle osterie di una volta

Me li ricordo certi avventori delle osterie di una volta, seduti su una panca con i gomiti sul tavolo e in mano un bicchiere di Sangiovese che assaggiavano a occhi chiusi, centellinandolo per assaporare ogni goccia. E in viso l’espressione beata di un bambino che succhia il latte dalla mamma. Così che gli altri avventori commentavano: "E’ pê che tèta". Non è un caso che fra i tanti nomi dati al vino si trovi: "L’è la tèta di vècc" (È il latte dei vecchi). A volte, a corto di denaro, i frequentatori delle osterie si accontentavano di vinelli di seconda e terza mano, sostituendo, nell’inverno, il calore che dà un buon vino con quello del camino sempre con il fuoco acceso dove, tra i fumi, venivano cotte aringhe e braciole di castrato.