Gli ecologisti a Marina. Contro il rigassificatore

L’associazione ’Ambiente e territorio’ sarà al fianco del Presidio organizzato dal coordinamento ravennate ’Per il Clima – Fuori dal Fossile’, che si terrà domenica dalle 14.30 nei pressi del Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, "contro l’inutile spreco di risorse economiche per finanziare un rigassificatore – spiega l’associazione –, che continua a prolungare la naturale transizione energetica verso le fonti rinnovabili. L’Italia, per contrastare la crisi energetica, deve cambiare paradigma, e focalizzarsi sull’ interesse della comunità. Abbiamo bisogno di energia pulita e a prezzi abbordabili, per evitare che molte famiglie, in un futuro prossimo, siano costrette a scegliere tra scaldarsi e mangiare. Per questo anche noi ribadiamo il nostro ’no’ al rigassificatore".

Alla manifestazione aderiranno anche varie forze politiche: fra queste Sinistra Italiana, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. "Come i bravi romagnoli d’un tempo, quelli che in Amarcord di Fellini aspettavano il ’Rex’ per salutarlo, siamo ancora qua, ma non per darvi il benvenuto bensì per riconfermare che vogliamo rendervi la vita difficile – promette Rifondazione –. In questi oltre due anni, che ci separano dalla bella pensata di trasformare, insieme a quella tirrenica di Piombino, anche la nostra costa in un centro di produzione, stoccaggio e smistamento per il rifornimento di gas al resto d’Europa, le abbiamo tentate tutte, insieme ai movimenti ambientalisti, per dissuadervi dal mettere in atto il vostro folle progetto".

Sulla stessa linea Potere al Popolo, da sempre contrario al rigassificatore, "progetto oggi sostenuto dall’esecutivo Meloni, con la complicità e l’appoggio anche del Pd nazionale e locale, e in Regione attraverso il suo presidente, l’ex sindaco de Pascale, vero pasdaran dell’Oil&Gas. Ci saremo per dire un no forte e chiaro alle scelte di questa classe politica tutta".

In piazza anche Sinistra Italiana, che pure siede della giunta regionale: "L’iniziativa nasce dalla necessità di contrastare l’installazione del rigassificatore e di chiedere un futuro energetico sostenibile, libero dalle fonti fossili. L’impianto, che sarà operativo dai primi giorni di aprile 2025, rappresenta un ennesimo passo nella direzione sbagliata: mentre l’Europa e il mondo scientifico lanciano moniti sempre più urgenti sulla crisi climatica, il nostro Paese continua a investire risorse in infrastrutture legate ai combustibili fossili".