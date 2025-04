Gli edifici Acer riqualificati. Ora rientreranno gli inquilini

Nel pomeriggio di ieri si è svolto il primo incontro con alcuni assegnatari per rientrare in possesso degli appartamenti Acer appena riqualificati in via Europa a Lugo. Un momento importante per poter spiegare quali sono le accortezze da tenere a mente per poter vivere al meglio nelle nuove case. Per esempio, come utilizzare la ventilazione meccanizzata di cui è dotato ora ogni singolo appartamento per evitare l’insorgenza di umidità all’interno delle camere termicamente isolate dopo i lavori di efficientamento energetico. Due stabili di cui sono appena terminati i lavori, situati in viale Europa 120-122 e 124-126.

L’intervento, inserito nel programma ‘Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’, ha portato alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico dei due fabbricati, uno composto da dieci alloggi e l’altro da ventiquattro, tutti serviti da vani scala comuni.

L’importo dei lavori è pari a 1.460.989,87 euro, in parte finanziati attraverso il Fondo complementare e in parte con risorse del Comune di Lugo. L’edificio al civico 120-122 di viale Europa è stato migliorato in termini strutturali. "Si è lavorato in particolare sulle murature portanti e sulle relative fondazioni – spiegano i tecnici di Acer –, oltre che all’efficientamento energetico, attraverso la posa di un cappotto termico su tutte le facciate, l’utilizzo di serramenti esterni ad alta efficienza energetica, la sostituzione con caldaie a condensazione e il parziale rinnovo dell’impiantistica, con particolare attenzione alla ventilazione dei locali, attraverso l’installazione di un sistema di ventilazione meccanizzata puntuale".

Per quanto riguarda l’edificio al civico 124-126, il progetto ha portato all’efficientamento energetico, attraverso le stesse opere che sono state eseguite per l’altro edificio.

In entrambi gli stabili sono stati messi in sicurezza i percorsi di accesso al coperto, attraverso scale retrattili e un sistema linea-vita, oltre al rifacimento del manto di copertura. Grazie all’intervento la classe energetica per gli alloggi è migliorata di almeno due classi, portando così in futuro a una bolletta minore per gli inquilini. Sono durati poco più di un anno i lavori nei due stabili. In questo lasso di tempo i 34 nuclei familiari sono stati alloggiati in altri appartamenti di Acer e rientreranno ora in possesso delle case completamente rimesse a nuovo. L’intervento si è sviluppato grazie al gruppo di progettazione di Acer Ravenna, con la collaborazione di professionisti esterni incaricati per alcune materie specialistiche. La Cear di Ravenna si è occupata di eseguire i lavori con diverse ditte del territorio, in buona parte lughesi.

Matteo Bondi