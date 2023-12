Gli effetti dell’alluvione. Dieci agenti dalla psicologa: "Imparano a gestire lo stress"

Quella notte, la più lunga e la più terribile, i 10 agenti della polizia provinciale in servizio a Faenza non la dimenticheranno mai. Nelle ore concitate tra il 16 e il 17 maggio, infatti, hanno portato in salvo 122 persone dall’acqua: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro, li abbiamo salvati tutti – dice Lorenza Mazzotti, comandante del corpo di polizia provinciale – ma l’impatto emotivo è stato enorme. Quando devi far fare immersioni agli anziani, convincerli a lanciarsi da terrazzi a un paio di metri d’altezza per salire sulla barca... È stata dura, hanno fatto cose estreme. E abbiamo pensato che per gli operatori potesse essere utile un supporto che possa garantire loro di stare bene e affrontare meglio le cose".

E così ora quei 10 operatori, che hanno lavorato "in condizioni estreme di stress", come si legge nella delibera della Provincia, parteciperanno a una serie di sedute speciali con una psicologa. Il costo totale per la Provincia è 1.220 euro. L’obiettivo per i partecipanti è imparare a gestire meglio lo stress nelle situazioni difficili: non solo quello degli altri, ma anche il proprio, visto che nella delibera si legge che era "necessario individuare una figura specialistica esperta in psicologia dei sintomi da disturbo post traumatico da stress". Tant’è che "gli operatori del corpo di polizia locale della Provincia di Ravenna – si legge sempre nel documento – hanno espresso la volontà di ripercorrere i momenti salienti del salvataggio per effettuare un percorso di natura psicoeducazionale e per l’implementazione di strategie per la gestione dello stress in situazioni di emergenza". "Quella notte il prefetto ci ha chiesto di intervenire a Faenza perché avevamo una serie di dotazioni utili: natanti, idrotute, carrelli mobili – aggiunge Mazzotti – ma il personale ha operato sulla base della propria volontà, non perché avesse ricevuto una formazione specifica al soccorso. C’era bisogno e siamo andati, ma memori dell’accaduto ci siamo accorti che sarebbe meglio essere strutturati per fare ancora meglio in futuro, sperando in realtà che non ce ne sia bisogno".

Oltre alla formazione psicologica, la Provincia ha ricevuto dalla Regione anche dei fondi (47mila euro per spese di investimento e 14mila per spese correnti) per dotarsi di strumenti per affrontare situazioni estreme come quelle di maggio. "Acquisteremo un carrello più alto per trasportare le barche e altri mezzi di soccorso – prosegue Mazzotti –. Abbiamo sempre operato con un defender che però ora ha i suoi anni: serve un mezzo più consono anche per le frane, visto quanto è diventato fragile il nostro territorio, che possa arrampicarsi ovunque affrontando anche terreni molto incidentati".

Sara Servadei