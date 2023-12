Gli emergenti Ilan e Sleap-e alle 21.30

Sleap-e e Ilan suoneranno domani alle 21.30 al Bronson in via Cella 50, a Madonna dell’Albero (ingresso offerta libera). Sleap-e associa due verbi quasi opposti – “dormire” e “saltare” – per introdurre sin da subito il suo modo d’essere. Una voce tra bedroom pop e indie rock che arriva da Bologna ma sembra aliena, un giovane esordio che sa di piccola rivelazione. Nel dicembre 2022 entra nel progetto La Zona D’Ombra di Bronson Recordings e, dopo una residenza al Bronson Club, nel 2024 sarà pubblicato il suo nuovo album. Ilan nasce a Roma e cresce a Ravenna. L’artista scopre grazie alla famiglia di musicisti una passione viscerale e inizia a dedicarsi allo studio della chitarra. Nel 2020, decide di scrivere una canzone, prodotta da Nicola Peruch, da cui ha avuto inizio il suo percorso.