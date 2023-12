Gli episodi di criminalità tra i giovanissimi

I ragazzini di oggi cercano quello che cercavano quelli di ieri: il gusto del proibito. E come i ragazzini di tutti i tempi bramano di essere presi sul serio, vogliono sentirsi forti e grandi. E, soprattutto, si sentono furbi quando sono tutti insieme e si spalleggiano a vicenda, spronandosi ad andare un po’ oltre il limite. Anche oggi, come ieri, c’è chi esagera e passa dalle schermaglie al piccolo reato, un fenomeno che comunque lo si voglia guardare, anche tentando di essere clementi nei confronti dei ragazzini, è sempre odioso e preoccupante.

Non mi sento di collegare furtarelli come quelli di Alfonsine al modo con cui sono cresciuti o all’uso del cellulare: ci vorrebbe ben più di un episodio qua e là per farlo, inoltre il mondo è pieno di giovani che non solo non delinquono, ma si battono pure per l’ambiente o per i diritti delle persone queer. Insomma, escluderei che possa essere una questione di generazione o tantomeno di apparecchi tecnologici. Penso, piuttosto, che in tutti i tempi - nel presente e anche in passato - a fare la differenza siano l’ambiente famigliare e l’educazione ricevuta dal ragazzo, nonché il modo con cui queste interagiscono col suo carattere. Va detto che un furtarello non è una condanna alla criminalità: la speranza è che questi adolescenti possano capire l’errore e cambiare rotta.