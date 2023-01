Gli eroi silenziosi della Giornata della memoria

Come ogni anno, la Giornata della memoria ha visto nella nostra provincia varie iniziative che hanno coinvolto istituti scolastici, biblioteche, teatri, amministrazioni locali. Una rete che fa ben sperare nella solidità di questo patrimonio collettivo che è la memoria: di ciò che è stato, del perché è successo. Non possiamo dimenticare il tributo di vittime innocenti del territorio romagnolo, gli arresti all’alba, le comunità distrutte. Niente e nessuno restituirà la vita rubata a queste persone, e alla loro memoria spetta il difficile compito di ricordarci come la libertà, il rispetto dei diritti, la tutela delle minoranze, siano caratteristiche delle società democratiche e, come tali, vadano sempre difese. Vorrei estendere, però, il significato della memoria, e quindi del ricordo, anche a quei comuni cittadini che, perfettamente coscienti dei rischi a cui si sarebbero esposti, ascoltarono la voce della propria umanità nascondendo o aiutando chi era condannato alla deportazione. Sul sito ‘Giusti in Emilia-Romagna’, a cura del MEB – Museo ebraico di Bologna – nella persona dell’infaticabile Vincenza Maugeri, sono elencate tutte le persone che salvarono ebrei, e sono settantacinque.

Probabilmente il conto è per difetto, perché di alcuni mai si saprà: non erano cose che si raccontavano e, come diceva Gino Bartali, certe medaglie si appuntano all’interno della giacca e zitti. Tra queste settantacinque persone c’è un rilevante tributo di romagnoli a partire da Vittorio Zanzi, commissario prefettizio del Comune di Cotignola, che riesce a creare una capillare rete di aiuto e protezione coinvolgendo parenti, religiosi, carabinieri, impiegati comunali, mettendo in salvo intere famiglie di ebrei ma anche militari italiani e stranieri, partigiani e chiunque fosse perseguitato dai nazifascisti. Ci sono poi Antonio Dalla Valle e Vincenzo Tambini di Bagnacavallo, che diedero assistenza e nascosero una decina di ebrei; c’è il maresciallo Osman Carugno, comandante della stazione RRCC di Bellaria che, coadiuvato dall’albergatore Ezio Giorgetti, nascose e salvò una trentina di persone; manca l’ignoto carabiniere che avvertì la famiglia lughese Marach dell’imminente arresto, consentendole la fuga salvifica. Di questi eroi silenziosi, di queste persone sovente umili che non ebbero timore ed esitazione a scegliere, e scelsero l’umanità, portiamo con legittimo orgoglio memoria.

Paolo Casadio