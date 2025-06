Gli eroi silenziosi di Marco Baliani: "L’azione non è sempre eclatante"

Alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo ’Del coraggio silenzioso’ di Marco Baliani. Le storie di eroi sono esistite fin dall’antichità – prescelti dagli dei, incarnazione di forza fisica e morale, posti al di sopra delle persone comuni da un destino eccezionale che spesso li condanna a una tragica solitudine – ma la nostra epoca richiede un nuovo concetto di coraggio. Lungo il percorso tematico di questa XXXVI edizione di Ravenna Festival, che esplora l’evoluzione della figura dell’eroe dall’epica ai giorni nostri, c’è anche lo spettacolo di Baliani, che ci invita a contemplare quel coraggio che agisce quasi inaspettatamente e non presuppone una tempra guerriera né si attende una ricompensa. Cinque storie in cui parole e musica si intrecciano "per restituire la semplicità scandalosa di quegli umani atti di coraggio silenzioso", come sottolinea l’artista. "Di solito si associa alla parola coraggio un’azione eclatante, dettata da un’urgenza impellente, un’azione che sfida la morte e se ne appropria, mostrando una luminosa presenza dell’umano – scrive Baliani nelle note sullo spettacolo – Ma c’è un altro tipo di coraggio, silenzioso e non appariscente." Info: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12); under 18: 5 euro.