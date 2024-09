Gli evacuati scendono a 1200. Perimetrate le case lesionate

Si è ridotto ancora il numero degli evacuati assistiti dal sistema di Protezione civile che scendono a 1.200 e in merito ai diversi interventi a Traversara, è stata perimetrata una zona relativa ad alcune case lesionate. La Direzione regionale Emilia dei vigili del Fuoco ha installato una pompa ad alta capacità a ridosso del canale fosso Vecchio lungo la via Viazza Nuova, a monte della via Reale, tra Bagnacavallo e Glorie, e consentirà di far defluire all’interno del canale le acque che hanno invaso le campagne che da Bagnacavallo arrivano a Glorie.