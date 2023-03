Gli eventi del 1989 nel libro di Maria Patuelli

Alle 18 di oggi, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino, 2, per gli Incontri Letterari del Centro Relazioni Culturali, si terrà la presentazione del libro di Maria Paola Patuelli (foto) ’1989. Metamorfosi del rosso fra comunismo e femminismo’, Pendragon edizioni. Interverranno Claudia Giuliani ed Elsa Signorino; a presentare la serata, come di consueto sarà Anna De Lutiis. Il 1989 è stato un anno cruciale per tutto il mondo. La caduta del muro di Berlino, la rivolta di piazza Tienanmen, il cambio di nome del PCI. E ancora, prima e dopo, altri eventi che hanno segnato la vita di Maria Paola Patuelli, regalandole, come scrive lei stessa, "molte ombre e poche luci".