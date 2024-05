Gli eventi in ricordo del disastro

Continuano a Faenza gli eventi per ricordare i giorni tragici di maggio 2023. Stamattina alle 10 in particolare il teatro Masini ospita ’L’alluvione, un anno fa’, con l’intervento degli studenti delle scuole Carchidio-Strocchi, Europa, San Rocco, Matteucci e Sant’Umiltà e la visione di un estratto del docufilm ’Ho visto il finimondo’ realizzato dal nostro giornale col contributo della Bcc. Sarà presente il vicedirettore Valerio Baroncini.

A seguire oggi pomeriggio dalle 17.30 alle 23.30 ’Tutti insieme’ in via Ragazzini, in una delle zone più colpite, con giochi in legno, olimpiadi della ceramica, stand gastronomico e artisti di strada. Non mancheranno gli Alluvionati del liscio e l’orchestra Santa Balera.