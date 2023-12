Gli ex allievi delle elementari si ritrovano cinquant’anni dopo

In occasione del 50esimo anniversario dal conseguimento, nell’ormai lontano 1973, della licenza elementare presso le scuole di Ascensione di Lugo, le ‘bimbe’ e i ‘bimbi’ dell’allora unica classe quinta si sono ritrovati per festeggiare e ricordare quel loro splendido, allora come oggi, spaccato di vita. Una piacevolissima rimpatriata, svoltasi presso il ristorante ‘Zambra’ di Lugo, che ha visto la graditissima presenza dell’amata maestra Maria Rosa, la quale, come i suoi ex giovani studenti hanno tenuto a sottolineare, "nonostante il trascorrere degli anni è ancora splendida forma e continua ad essere sempre sorridente, con quel gradevole tocco di sottile ironia che la contraddistingue. La nostra maestra non vedeva l’ora che l’incontro avesse luogo. Era visibilmente emozionata ed entusiasta, come del resto lo eravamo tutti noi".

Nel corso di una serata contraddistinta da un clima di grande euforia, la classe ha fatto realizzare una spilla da abito commemorativa del 50esimo, che tutti hanno indossato con emozione. Durante la cena, alla quale per problemi famigliari non hanno potuto aderire due degli alunni, "abbiamo parlato e ricordato quegli anni – spiegano gli ex alunni –, come eravamo, i giochi che facevamo, come ad esempio ‘ruba bandiera’ e ‘dama e cavaliere’. Abbiamo ricordato altri ragazzi, quasi coetanei, compagni di gioco di Ca’ di Lugo e Ascensione, paesini in cui allora abitavamo. Dopo la cena, tra le foto di rito e il taglio di una torta commemorativa dei 50 anni, ci siamo regalati un boccale in ceramica, personalizzato con tanto di nome di ogni singolo alunno, con il logo uguale alle insegne della spilla. Il brindisi finale e stato fatto degustando lo spumante offerto dagli ex alunni che sono già in pensione, con la promessa di incontrarci di nuovo in occasione del 60esimo anniversario".

lu.sca.