Gli ex compagni del 1977 I ragazzi della classe quinta C del liceo scientifico ‘Francesco Severi’ di Faenza si sono ritrovati dopo 47 anni, arrivando da tutta Italia per un pranzo al ristorante pizzeria Villa Golini di Riolo Terme. Un momento di ritrovo per ricordare i compagni di scuola all’esame di maturità del 1977.